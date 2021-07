Alex Caniggia sobre las vacunas contra el Covid-19: “Para mí, tienen soda”

El mediático hijo del ex jugador estuvo presente en “Polémica en el bar”, por América, y tuvo un tenso cruce con el periodista Chiche Gelblung.



El ex participante de “Mastercheff”, ahora nueva incorporación en el programa conducido por Mariano Iudica, hablaba de la diferencia generacional entre él y los demás integrantes del equipo, y comentó que no se inoculará contra el Coronavirus.

“Hay siete millones de viejos, como yo, que no tenemos la segunda dosis y siguen vacunando pendejos”, retrucó Gelblung. Sin embargo, el mediático agregó: “Yo no me vacuno igual. Para mi, tienen soda”, dijo defendiéndose.



Su frase generó polémica en la mesa, y la periodista Marcela Tauro intentó bajarle el tono a la discusión preguntando si afuera se vacunaría, a lo que Caniggia negó rotundamente. “Es antivacunas, no la necesita”, agregó Gladys la Bomba Tucumana. “Antivacuna”, cerró él.

Indignado, Gelblung salió al choque: “Hay que cuidarse con eso. Es un mal mensaje. Cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiere, pero no podés hacer un mensaje popular antivacuna”. “Yo hablé de mí”, respondió “El Emperador”.