Reapareció Zulma Lobato y habló de su triste presente

La mediática, que hacía mucho no daba entrevistas, contó sobre sus frustraciones en el mundo del espectáculo y sus ganas de irse a vivir a España.

Zulma Lobato volvió a ser noticia en la tarde de ayer cuando dio una nota en el programa “Crónicas 2021”, con el periodista Diego Moranzoni, en “Crónica TV”.

Durante la entrevista, la actriz comentó sobre lo difícil que le está resultando la pandemia y su decepción respecto al medio artístico: “Me llamaron durante el invierno para hacer teatro en Mar del Plata, pero el empresario no quiso pagar el pasaje ni el hospedaje y me lo perdí”. Y apuntó que se siente triste por no conseguir trabajo en el mundo del espectáculo. Hace unas semanas había trascendido que limpia casas por un honorario bajísimo.

“Cuando termine este gobierno me voy a probar suerte a España porque allá soy muy conocida, tal es así que me conoce Almodóvar. Ya que acá no me dan trabajo… si me va bien, me quedo allá”, comentó también Lobato.

A pesar de tantos meses sin exposición pública, la actriz reafirmó que la gente aún tiene muestras de cariño constante. “Todos los días me paran por la calle, me preguntan ‘¿Zulmita, cuándo volves al teatro, cuándo volvés a la tele?’. Pero no lo manejo yo”, manifestó resignada.

Sobre su cotidianeidad, la mediática contó, angustiada: “Tengo que cocinar, me encanta hacer gimnasia, salgo a pasear con la perrita, me hace bien porque estoy un poco deprimida: un año y medio encerrada y sin trabajo. Pero nadie vive con eso. Apenas si pago el alquiler y los impuestos. Como, pero mal”.

Más allá de la falta de oportunidades laborales, Lobato sufrió, durante lo que va de pandemia, dos violentos asaltos. Hace un año dos jóvenes la robaron en Vicente López, quienes la golpearon y la dejaron semidesnuda en la calle.