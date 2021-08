A los 78 años murió por coronavirus el actor y cantante Ginno Renni

El artista estaba internado hacía dos meses en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Había dado positivo a principios de junio y padecía de una pulmonía bilateral que no pudo superar.



La noticia de la enfermedad la había contado él mismo en sus redes sociales el día de su cumpleaños: “Cumple complicado, ayer me internaron con covid y eso que tenía las dos dosis, espero pase pronto. Tengo una neumonía bilateral aparentemente leve y estoy siendo tratado con oxígeno y un anticoagulante. Estoy preocupado y decaído, y festejando un cumpleaños distinto. En las próximas horas mi médico me dirá como seguimos.”



Actor y cantante, Luiggi Melleni, como realmente decía su documento, nació en Palermo, Italia, en el 7 de junio de 1943, pero de muy chico viajó a la Argentina, cuando sus padres decidieron venir a “hacer la América”.

“Me trajeron cuando tenía tres años, y entonces no tengo ni noción de lo que viví en Italia. Cuando era grande fui a Italia a visitar el pueblo de mis padres y mis abuelos. Fue muy lindo ese viaje, pero yo me siento argentino y mis primeros recuerdos son de aquí”, respondía Renni cuando se le preguntaba por sus orígenes.



Sus primeros trabajos fueron en la década del 60, a sus 18 años, como cantante en Radio El Mundo, en el programa “Canta Italia”.



Sin embargo, la popularidad le llegó como actor años después, con innumerables participaciones en recordados ciclos cómicos televisivos, como “La Tuerca”, “Operación Ja Ja”, “Mesa de Noticias”, “Brigada Cola” y “Cebollitas”, entre otros; como así también en novelas como “Amándote”, “Perla negra” y “Muñeca brava”.



En cine, el actor se inició en 1968 en “Villa Cariño está que arde”, y participó en películas como “Te rompo el rating”, “He nacido en la Ribera” y «Hay que parar la delantera”, y la saga de la “Brigada Z” junto a Emilio Disi, Berugo Carámbula, Guillermo Francella y Alberto Fernández de Rosa.



En redes sociales, despidieron a Renni varios compañeros del ambiente artístico como el productor Gustavo Yankelevich, quien tuiteó: “Que tengas un muy buen viaje Tano querido, Amigo de verdad, compañero de mil momentos maravillosos, Te Quiero Mucho Tano…..Te voy a extrañar. #GinoRenni”

El productor teatral Carlos Rottemberg también escribió unas sentidas palabras como homenaje desde su cuenta @multiteatro: “Creímos en estas semanas que por justicia esto no terminaría ocurriendo. Nos cuesta la partida del querido Gino. La luchó mucho. Mucho. Abrazo amigo!”

