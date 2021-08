Jorge Lanata, emocionado por Chano: “Un enfermo y un delincuente no son lo mismo”

El conductor de “Periodismo para todos” comenzó su programa haciendo una reflexión sobre lo sucedido con el cantante.

El domingo a la noche Jorge Lanata empezó “PPT” con un mensaje dedicado “a Chano, a Bambi y a Marina Charpentier”, y explicó que incluyó al hermano y la madre del músico porque “cuando alguien se enferma, se enferma el grupo o, al menos, sufre las consecuencias”.

Luego de destacar al Chano Charpentier como “un gran poeta” y destacar que el mundo “es difícil para ellos”, Lanata criticó a la cobertura del caso en los medios nacionales: “Esta semana, la tele se llenó de psicólogos, psiquiatras, analistas, verseros de todo tipo, opinando de un caso que nunca pudieron analizar personalmente. Se diagnosticó inmediatamente de un brote psicótico sin saber de qué se trata. No es lo mismo un brote que una crisis de abstinencia o al revés que una sobredosis”, agregó, y luego le dedicó unas palabras al accionar policial.

“La versión policial era que Chano había querido matar a su mamá con un cuchillo y ellos acudieron a la ayuda. Bueno, no. No fue así. Marina llamó a la prepaga, que envió a un psiquiatría y luego fue el psiquiatra el que llamó a la policía”, comentó el conductor. “Sergio Berni fue todavía más inteligente porque, en el medio del quilombo, y encima en mi programa de radio, desvió toda la conversación al asunto de las Taser y todo el mundo empezó a discutir lo otro”, agregó.

“Está todo tan hecho mie… que a veces hay que aclarar cosas obvias. Un enfermo y un delincuente no son lo mismo”, continuó el conductor emocionado. “La policía no le puede disparar a un enfermo. Tiene que estar capacitada para reducirlo. Para eso, los tipos estudian y nosotros les garpamos los estudios”, contó.



“Creo que está mal que en estos casos intervenga la policía. Tendrían que crear un cuerpo especial sin armas que dependiera del Ministerio de Salud porque un enfermo no es un delincuente”, señaló Lanata. “Chano está mejor, pero le va a costar salir. Nada de esto fue gratis y no lo mataron de casualidad. (…) Me contaron que hace dos días, cuando se despertó, pidió un pucho y escuchar el programa de Lanata”, cerró el conductor antes de mostrar un video que grabó para él.