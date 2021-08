Maru Botana y su “dificilísima” situación varada en un castillo en Francia

La cocinera fue a visitar a una tía y por las restricciones a los vuelos no puede volver.

A Maru Botana le parece “insólito” que aún no pueda regresar de Lyon con su familia a Argentina. Si bien su vuelo estaba programado para el 7 de agosto, en las últimas horas se lo cancelaron.



“Es triste que no puedas volver a tu país. Es insólito que pase esto, pero hay que vivirlo. Yo soy apolítica y siento que es muy difícil gobernar el país, pero hay muchas cosas que son muy especiales y raras”, se lamentó la cocinera una entrevista en Radio 10.

El castillo en Lyon donde se encuentra varada Maru Botana con su familia.

“Esta situación es dificilísima. Yo soy positiva, pienso que se va a solucionar y que vamos a poder volver. Me da tristeza que, cuando pasan estas cosas en Argentina, te dan ganas de irte. ¿Por qué hacen esto? Este es un país que es hermoso y que adoro. Me pregunto por qué pasa esto”, agregó la cocinera.



En referencia a la pandemia, Botana comentó que desea “que se termine, como todo el mundo”, pero aclaró que también «trata de vivirla, de llevarla y de no asustarse porque las cosas hay que vivirlas y la vida ahora se presenta así”.