Florencia Peña descompensada

Florencia Peña se fue de su programa este miércoles minutos antes de salir al aire por la pantalla de Telefe.

Según comunicó su compañero Marcelo Polino, que dio comienzo a Flor de equipo sentado en el lugar de la conductora, su compañera transita días difíciles a partir de los agravios que recibió luego de que se supiera que se reunió con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos en mayo del año pasado.

“Flor no está con nosotros, no se sentía bien. Vino al canal, como todos los días con su equipo, pero no se sentía para nada bien”, comunicó Polino al aire.

Está pasando un momento complicado

“Está pasando un momento complicado porque estos días han sido estresantes para ella”, indicó el periodista de espectáculos.

En los últimos días la actriz fue víctima de una serie de ataques y hostigamiento, tanto en las redes sociales como de dirigentes de la oposición.