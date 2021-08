Sandra Pitta se suma a la polémica: “Y después hablan de misoginia”

Después que se divulgara por Twitter, el listado de ingresos a la Quinta de Olivos, olas de acusaciones corrieron. La investigadora del CONICET, Sandra Pitta, se sumó a la polémica luego de denunciar que adeptos al oficialismo creaban cuentas truchas para faltarle al respeto.

“Me ayudan a denunciar esta cuenta? Y después hablan de misoginia!”, pidió la farmacéutica, junto al link de un usuario apócrifo, @sputta1996. Este fue su mensaje inicial.

En la semana, la actriz Florencia Peña, fue el foco de los medios, luego de su furioso descargo en la pantalla de Telefe y posterior descompensación. La conductora fue una de las personas que ingresó durante la cuarentena a la residencia presidencial y desde la oposición estallaron las críticas.

“Misoginia”, fue una de las palabras que más se leyeron en las redes, como consecuencia de los dichos del diputado Fernando Iglesias contra Peña por su reunión en Olivos con el presidente Fernández.

Ahora me calzo una peluca rubia larga y me voy a la tv a gritar escandalizada

“Le tengo que agradecer a Úrsula V.(Vargues) Por estás cuentas misoginas? Pero, que mal Ursy. Que mal.”, prosiguió Pitta, en clara referencia a la periodista quien también figurase en la nómina de ingresos a la Quinta presidencial.

Finalmente, se metió de lleno en la polémica y envío un mensaje en donde demuestra que está en la otra vereda de quienes defendieron a la actriz y que no cree en su descargo y ataque de nervios posterior.

“Ahora me calzo una peluca rubia larga y me voy a la tv a gritar escandalizada. Hasta puedo hacer un ataque de llanto. Mejor no. Demasiado domingo. Demasiadas personitas sobreactuando indignación”, sostuvo.