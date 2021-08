Tras la crítica de Ricardo Montaner al gobierno por el manejo de la pandemia, Daniel Gollán le respondió

El ex ministro de salud bonaerense salió a contestarle al cantante, quien se había quejado por Twitter sobre el aislamiento preventivo obligatorio al entrar al país.



El actual precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, fue entrevistado este lunes en Radio Del Plata y le preguntaron sobre las opiniones de Ricardo Montaner vertidas hace unos días respecto a las medidas que cada viajero debe tomar al entrar a la Argentina.



“¿Vivo en un país libre? Llevo casi una semana encerrado solo. La guardia del barrio: ¿Estás vacunado? Sí, dos vacunas. ¿Tienes prueba PCR? Sí. ¿Cuántas? 3 por semana. Ok, debes estar 7 días aislado y ojo con hablar con alguien porque se le pega. Así se vive en Argentina”, había escrito en Twitter el jurado de “La Voz Argentina”, mensaje que, tras recibir varias críticas, él eliminó.

El respecto, el ex ministro de salud bonaerense, respondió: “Le diría a Montaner que mire el relativo éxito que estamos teniendo en contener la entrada de la variante Delta. Comparemos con Gran Bretaña que, en el lapso de 15 días, entraron entre 500 y 1000 personas por día portando la Delta y fue un desastre que recién ahora pudieron controlar con la vacunación. Pero llegaron a 48 mil casos por día cuando estaban en 2500. Está demasiado claro”.



El ex funcionario, además, agregó que el gobierno “está retrasando el ingreso de la Delta, además de continuar con el plan de vacunación que día a día va más rápido. Esto tiene que ver con la firmeza con la que nos manejamos con quienes regresaban. No lo hicimos para molestar a nadie, es para cuidarlos. Lamentablemente hay gente ha mezclado la ideología con la cuestión sanitaria. Eso es inentendible”.



Para concluir, Gollán, también, sentenció: “Si las personas como Montaner reflexionaran un poquito que hemos tenido casos de personas que vinieron vacunadas e ingresaron con el virus Delta ¿por qué no pensamos un poquito en los demás antes que en uno mismo, ‘yo, yo, yo’, lo que me pasa a mí y mi libertad?”.