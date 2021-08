Alfredo Casero: “El presidente que tenemos es un tarado”

El actor criticó a toda la dirigencia política y dijo que nunca lo llamarían para ser candidato.

Alfredo Casero estuvo presente en el programa de TN “Sólo una vuelta más” y con su verborragia habitual se despachó contra el oficialismo y la oposición.

El actor fue contundente contra Alberto Fernández: “La verdad es que el presidente que tenemos es un tarado. Tiene una tara y no se da cuenta el problema que tiene alrededor. Ahora quieren los votos de los jóvenes, de los viejos; hablan de la ‘V’ de la vacuna y la victoria. No se da cuenta a cuántos nos está dejando afuera”.



“Hasta cuándo yo tengo que decir lo que está mal y trabajar para este tipo. Prefiero a Cristina Kirchner, que es un rival más interesante. Este tipo es un remisero, con perdón de los remiseros, que te dice lo que está pasando desde el asiento de adelante. No representa absolutamente nada”, agregó Casero.

Pero las críticas del humorista no sólo fueron para el oficialismo: “Juntos por el Cambio me ofrece a Facundo Manes que no sé quién es. No entiendo…no tiene trasfondo. Cada vez que veo a él o a Martín Lousteau no les creo nada, se me paran los pelos de la cabeza. Decime si le vas a comprar un auto usado a Manes en la ruta 202. La única vez que hablé con (Horacio Rodríguez) Larreta no me dio bola porque hablé bien de (Mauricio) Macri”.



Consultado por ocupar él un puesto político, Casero comentó: “Nunca en la vida me ofrecieron una candidatura porque no podrían manejarme. Necesitan gente que sean soldados de uno”.