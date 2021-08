Claudio Caniggia muy duro contra su hijo Alex: “Creo que desvaría”

El ex futbolista se cansó del desprecio del mediático con su nueva pareja. En “Polémica en el bar”, el ex participante de “Mastercheff celebrity” le exigió a su padre que le diera parte de sus bienes a Mariana Nannis para que él deje de molestar a Sofía Bonelli.

La guerra entre padre e hijo sumó un nuevo capítulo cuando ayer Alex sentenció: “Quiero que le den la mitad -de la fortuna- y ahí me tranquilizo. Yo soy básico. Tiene mi edad esa chica. Hay datos de dónde es ella. A mí también me da bronca, por ejemplo, que si sale con una mina bien, ok. Seamos sinceros, no se enamoró. Mi vieja es una sola. A papá traté de hablarle pero se va. Me bloquea”.

En la mañana de hoy, Claudio Paul contraatacó y le envió un mensaje al periodista Ángel De Brito, en el cual escribió: “Yo creo que desvaría. Nada de lo que hace o dice es así. Es una mezcla de Mariana, Gonzalo, Cristian Nannis y el resto de esa banda. Es un tema genético. Está montado sobre un momentito de fama ridícula y burda que no va a perdurar. Lo mío fue a base de un éxito real, talento y laburo, no a base de conventillo”.

El ex futbolista ya había comentado que es Mariana Nannis quien le da letra a sus hijos para hablar mal de él, y sostuvo que todo lo que ella dice “es un invento”.