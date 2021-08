Dyhzy ya tiene su DNI no binario: “Estoy muy feliz”

Luego del anuncio de su padre, el presidente Alberto Fernández, en el cual habilitó el documento con la opción “X” para quienes no se identifican con el femenino ni con el masculino, Tani, como ahora se llama, se mostró feliz en sus redes con el cambio hecho.



El 21 de junio se oficializó la posibilidad de que las personas autopercibidas no binarias puedan manifestarlo en su DNI, y alguien que se manifestó dispuesto a hacer la modificación fue el hije del primer mandatario.



Hoy en su cuenta de Instagram Tani Fernández Luchetti, como ahora es su nombre, mostró su flamante documento y escribió: “Está bueno entender que un plástico no dice quién sos ni define tu identidad ni nada por el estilo, pero me enmarca en un marco jurídico para hacer respetar mi identidad, entonces yo estoy muy feliz”.



En otro momento, ya había manifestado que se sentía cómodo con el Estanislao, que su padre y su madre le habían puesto: “No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así”.



Tani comenzó el tramite de su nuevo DNI cuando el Gobierno nacional habilitó esa posibilidad en el pasado julio. Bajo el rótulo donde figura “sexo”, aparece una “X”, como ahora se puede optar. “No me considero hombre, me considero persona no binaria”, había contado cuando el Ejecutivo realizó el anuncio