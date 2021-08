Carolina Papeleo elogió al Gobierno: “Con Mauricio Macri el resultado hubiese sido otro”

La actriz apoyó la gestión del presidente Alberto Fernández respecto al Covid-19.

La conductora del programa “Vivo para vos” fue entrevistada por el periodista Juan Etchegoyen, en su ciclo Mitre Live, y refirió a la actualidad política del país, atravesada por la pandemia mundial del coronavirus, y fantaseó cómo hubiese sido la realidad con el gobierno anterior.



“Creo que lo que nunca soñaron es a los cuatro meses de estar gobernando que te caiga semejante bomba mundial, porque ni siquiera nos tocó a nosotros solos. Me parece que es como una pesadilla. Y si me parece que al frente de la pandemia, más allá de que yo soy una militante, soy una ciudadana que me siento cuidada”, comentó Papaleo.



La compañera de Julián Weich en el ciclo de Canal 9, además, refirió: “Lo que sí veo es como que nada luce. Por ejemplo, con nosotros los actores, no tenes idea de la cantidad de plata que se ha puesto, para nosotros, y la cantidad que se ha puesto para el resto de la población, la IFE, toda la negociación que es traer las vacunas. Gracias a Dios ahora vamos a producir la segunda dosis de Sputnik…”, y concluyó: “Todo ese proceso, yo me saco el sombrero”.



Cuando le preguntaron por cómo se imagina que hubiese sido la pandemia si Mauricio Macri estuviese gobernando, Papaleo remarcó: “El resultado hubiese sido otro, seguro. Imaginate que teníamos una Secretaría en vez de ministerio de Salud, imaginate con la pandemia, no sé dónde estábamos. Que hubiese sido otro, no me cabe la menor duda”, afirmó.