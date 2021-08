Ana Acosta crítica contra “Casados con hijos”

La actriz fue lapidaria con la sitcom, protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña, por su contenido machista.



Ana Acosta fue invitada al programa “Jubilados TV”, en A24, y criticó al programa de Telefé por cómo es tratada a la mujer.



Entrevistada por la periodista Andrea Falcone, la artista habló sobre la cosificación en los trabajos dónde tuvo que trabajar: “Yo no soy ciega, no soy tonta. Me daba cuenta que había momentos en lo que se podía estar tranquilamente con un camisón sugerente sin necesidad de estar en bombacha y corpiño pero te aseguro, salvo una experiencia que tuve con una de las chicas que se negó y la fueron, después todo el resto de las chicas con las que trabajé en ningún momento me dijeron: ´che, a mí me parece…´ o ´fíjate a vos te parece esto´ o sentirse incomodas. Todas lo hacían convencidas de que esto era así”.

La actriz, además, se mostró sorprendida por cómo este tipo de contenido aún tiene seguidores: “Hoy en día incluso te diría que ´Rompeportones´ –programa dónde ella fue parte junto a Emilio Disi y Miguel Del Sel- que podría decirse era un programa demodé con un humor absolutamente antiguo, machista y demás es increíble el rating que tiene por Volver. Ósea que hay gente todavía que le interesa, le divierte y le gusta ver ese tipo de humor”.

Al hacer referencia a esos programas, Acosta hizo especial hincapié sobre uno de los más exitosos de la televisión de los últimos años como lo fue la sitcom protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña: “¡Ni hablar de ´Casados con Hijos´! a mí me causa gracia cuando hablamos de la “desprovista de ropa”, a veces eso no es nada al lado de las groserías que le dice Argento a la señora o de las agresiones que hay en ese programa”.

Indignada por la doble moral de muchos, la comediante, además, agregó: “Viste que hay como ciertos programas que son como de culto y otros que son como chabacanos, entonces es como estar de una vereda o la otra. Yo hoy en día puesta mirando televisión me molesta tanto por ahí una chica que esta innecesariamente en bombacha y corpiño como una mujer que es maltratada y ninguneada por el marido, porque no me causa gracia”.