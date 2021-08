Fabián Mazzei contra Alberto Fernández: “Estamos grandes para que nos caguen a pedos”

El actor dio su opinión sobre la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos y cuestionó al presidente.



Fabián Mazzei fue entrevistado por el ciclo “Mitre Live” y durante la charla, indignado, hizo referencia a la polémica por el festejo de la primera dama en la residencia junto a un grupo de amigos.



El actor, que perdió a su madre por coronavirus, comentó: “A mí, me agarró la pandemia cuando mi mamá estaba mal. No la podía internar porque si la internaba, la tenía que dejar sola. En pleno marzo, ella ya empezó a empeorar. Los médicos me dijeron que si la internaba, no la iba a ver más. Entonces, me quedé en casa con mamá, le puse una señora que la atendiera, porque yo no podía ir porque me había operado de la boca”.



Mazzei, además, relató sobre el momento doloroso que la partida de su madre significó: “A mamá, la tuvimos que despedir tres personas nada más. Fueron muchos golpes muy duros los que esta pandemia nos enseñó. Y nos tuvimos que adaptar a vivirlos”.



“Nosotros cumplimos las reglas del juego que se le plantearon a la sociedad. Entiendo a la gente que se enoja cuando escucha algo y cuando no se cumplen algunas leyes o códigos y, ponele, fallece un político y hay setenta personas en el velatorio”, agregó el marido de Araceli González.

Para finalizar, el actor hizo una referencia al comportamiento de la sociedad y le dedicó un mensaje al presidente Alberto Fernández: “Por eso, está tan enojada la sociedad y con tanta bronca. Estamos grandes para que nos caguen a pedos porque hacemos caso a las cosas que dicen. Los que son conscientes hacen caso con todo. Es lógico que la gente se enoje, porque lo peor es que una persona muera sola. Es lo peor esto de no poder tener a esa persona y ni siquiera poder acompañarla”.