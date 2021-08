Vicky Xipolitakis debe más de 600 mil pesos de alquiler y quieren desalojarla

A la mediática le fijaron una fecha límite para abandonar el departamento de la calle Marcelo T de Alvear, en el barrio porteño de Recoleta.



En el programa “Nosotros a la mañana”, de El Trece, el periodista Carlos Monti contó que Vicky Xipolitakis “debe más de 600 mil pesos de alquiler y por eso se le inició el juicio”. Si la ex participante de “Mastercheff celebrity” no paga, deberá abandonar la propiedad, contrato que, de todas formas, finaliza el 30 de septiembre.



El departamento, en el cual vive con su hijo Salvador, recién nacido, tiene 120 metros cuadrados, 6 habitaciones, sala de estar, 4 baños y dependencia. El precio ronda los 100 mil pesos mensuales.



Según indicó Monti, Xipolitakis había acordado frente a un juez que su ex marido Javier Naselli, padre de su bebé, se comprometió a pagar el 50% del alquiler, y que ella se haría cargo del otro 50%. Desde el entorno del empresario confirman que él habría cumplido con su parte, pero ella no, aunque la mediática lo desmiente.