La denuncia de Jorge Rial: “Si no hay una vereda para romper no les importa”

El periodista de espectáculos Jorge Rial se sumó a la polémica por la presencia de carpinchos en los exclusivos barrios cerrados de Nordelta.

Sin sentar posición, a favor o en contra del reclamo de los vecinos de estos acaudalados barrios del delta, construidos sobre zonas de humedales con importantes poblaciones de fauna y flora autóctona, el ex-Intrusos se refirió a su drama personal.

Entonces Rial reveló el conflicto que mantiene con uno de sus vecinos, que cría animales de granja en su jardín.

“Ustedes se quejan de los carpinchos. Tengo un vecino con gallinas y gallos en el jardín que no paran de romper los huevos desde las tres de la mañana.”, explicó Rial.

“Zona residencial, no en medio del campo.”, aclaró indignado.

Luego el conductor televisivo dirigió su bronca al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernador por el dirigente opositor Horacio Rodríguez Larreta.

“Ya lo denunciamos al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero ni bola. Si no hay una vereda para romper no les importa.”, denunció.

