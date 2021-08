La dura decisión de Antonio Gasalla

Si bien el rumor estaba instalado, el actor, a sus 80 años, tomó la difícil determinación de no subirse más a un escenario.

“No me van a ver más”, sentenció Gasalla en una entrevista al diario “Clarín”. Pasaron más de 500 días desde su última aparición en un escenario, cuando tuvo que abandonar la temporada del verano marplatense 2020.

“Tengo 80 años, ¡trabajé casi 60 sin parar!”, exclamó el humorista al ser consultado por su futuro profesional, quien por el Covid-19, y al ser paciente de riesgo, decidió salir poco y nada de su departamento de Recoleta.

Gasalla resaltó cómo la pandemia afectó la forma de hacer teatro, algo que no lo motiva: “En un teatro con 800 localidades, hoy hay 200 porque sacan filas. No quiero trabajar así. Yo quiero hacer teatro bajando del escenario, hablando con la gente. Y eso no se puede hacer más”.

El humorista también destacó las compañías y elencos que pudieron adaptarse a la nueva normalidad, algo que para él resulta imposible. “El que lo necesita hacer que lo haga. A mí no me van a ver más”, sentenció, a pesar de resaltar que en todo este tiempo recibió varias ofertas laborales.