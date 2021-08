Mauricio Macri: “En la panadería me piden que vuelva”

A pesar de las recomendaciones de los expertos de mantenerlo alejado de la campaña de los candidato de la alianza neoliberal Juntos por el Cambio, el ex-presidente argentino Mauricio Macri volvió a salir a la cancha brindando polémicas declaraciones a los medios de comunicación, y mostrándose acompañando a los candidatos del espacio en sus recorridas proselitistas.

En entrevista con el operador mediático Luis Majul, para LN+, el ex-mandatario hasta se animó a coquetear con la idea de volver al poder, sostenido en un supuesto clamor popular por su regreso.

Macri: “Yo he tenido mucha suerte se ve, me putea el 1% desde que me fui. Fui a la panadería y los comentarios son: ‘Por favor, tienen que volver’”. pic.twitter.com/I4TxLjO5kH — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) August 23, 2021

“Yo he tenido mucha suerte se ve, me putea el 1% desde que me fui.”, planteó Macri en una parte de la entrevista, dando a entender que los casi dos años de gestión del Frente de Todos, han alterado dramáticamente la percepción de la población sobre sus años al frente del sillón de Rivadavia.

“Fui a la panadería y los comentarios son: ‘Por favor, tienen que volver’”, afirmó increíblemente.

Macri: “El peronismo representa a los que no trabajan”.

¿Se sentirá representado? pic.twitter.com/T9dbgg9zpH — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) August 23, 2021

“El peronismo representa a los que no trabajan”, planteó el ex-mandatario en otro momento de la nota con Majul.

Tras sus años en la Casa Rosada muchos han bautizado al fundador del PRO como “el capitán reposera”, producto de su pocos habituales hábitos de trabajo, que incluían por ejemplo “cortar” a las 6 de la tarde sus actividades como Presidente para ponerse a ver Netflix, o tener repetidos pedidos de vacaciones.

Según los registros, Macri logró sumar en sus cuatro años de mandato, 146 días de descanso.

Para dimensionar los números, el ex-mandatario se tomó más de un mes de vacaciones por año.

En promedio, un trabajador formal solo tiene 14 días por año.