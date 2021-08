¿Quiénes son los primeros famosos confirmados para “MasterChef Celebrity 3”?

El reality de cocina, que fue de lo más visto en la televisión argentina en los primeros meses del año, está preparando una nueva temporada y se conocieron seis participantes que serán parte.

La lista de rumores de convocados para la tercera edición del programa de Telefé baraja varios nombres. Sin embargo, ayer, desde la producción del ciclo, ya confirmaron los primeros famosos que cerraron contrato.

El periodista “Pampito” informó en “Mañanísima” que serán de la partida: “La primera es Catherine Fulop. Ella ahora está en Miami de vacaciones. A ella la convocaron en la primera temporada. En ese entonces, sintió que era mucho trabajo. La segunda temporada dijo que no porque estaba cuidando a la mamá de Ova Sabatini, que falleció hace poco. Pero esta edición va a estar”, comentó el columnista del programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.



”El segundo confirmado es un actor que no vimos nunca en este rubro y es Gastón Soffritti, que ya firmó el contrato. La siguiente es una mujer que se aleja de La Flia, cambia de canal y se muda a Telefé, es Denise Dumas. Ya firmó y está contenta, con ganas”, agregó “Pampito”, y continuó: ”Después tenemos a un hombre del mundo del deporte y es un periodista muy querido. Es Titi Fernández. También ya firmó su contrato. Él fue finalista en un Cantando”.



Y por último, agregó: “En este caso, todavía no firmó, pero la quieren a Luisa Albinoni. Firmaría en los próximos días. Y también ya está adentro Paulo Kablan, un periodista de la casa”.