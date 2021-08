Antivacunas escracharon a José María Listorti a la salida de la radio

El conductor fue abordado por un grupo de personas luego que él haya querido mandarlos a vivir a una isla.



Un mes después de la opinión de Listorti al aire sobre la postura del grupo de música “Los Nocheros”, quienes dijeron que no iban a vacunarse, y la consecuente respuesta del comediante, varias personas se reunieron en la puerta de la emisora donde tiene su programa y le pidieron explicaciones.



“Yo los escuchaba el otro día a ellos, que los amo, me parecen brillantes como músicos, pero dar el mensaje que no se van a vacunar porque están sanos, me parece un acto de egoísmo terrible porque no es así, necesitamos en la inmunidad de rebaño y sino váyanse solos los cuatro a vivir a una isla quietitos”, había dicho el conductor de “Re Tarde”, por FM POP 101.5.



Anoche, luego de su programa, varios antivacunas lo esperaron para escracharlo. “Queremos saber ¿por qué nos querés mandar a una isla a los que no nos queremos vacunar?”, increpó una mujer al humorista, en un video que pudo verse en redes después del hecho.



El conductor, sin ganas de confrontar, respondió: “Para mí es un tema que no es debatible. Yo soy provacunas. Si tienen ganas de debatir el tema, vayan al Ministerio de Salud, yo no doy las vacunas. Yo me guío por lo científico, pero si ustedes no quieren, hagan lo que quieran”.

Al no estar conformes con su respuesta, los manifestantes continuaron provocando a Listorti, quien se negó a seguir dialogando: “No voy a debatir el tema. Les mando un beso enorme”.

Rato después, el conductor volvió sobre el tema y escribió en Twitter: “Orgulloso de ser provacuna. Innecesario este escrache. Sirve para difundir una vez más lo que pienso. ¡Hay que vacunarse! Lo repito: hay que vacunarse”.



En otro mensaje en la red social del pajarito, además, agregó: “Yo debato lo que quiero y con quien quiero. Para mi no hay debate con el tema vacuna. El argumento anti vacuna es infantil y peligroso. HAY QUE VACUNARSE! HAY QUE VACUNARSE!”