Baby Etchecopar criticó a Cinthia Fernández por “bailar en tanga”

El periodista salió a cruzar a la precandidata por el partido Unite, luego que ella le dedicara una publicación semidesnuda a las “feministas truchas” en su Instagram.

La columnista del programa “Los ángeles de la mañana”, por “El Trece”, subió hace un par de días a su Instagram un video donde aparece bailando en ropa interior, con un especial mensaje para el colectivo. Quien salió a criticarla también fue Baby Etchecopar en el ciclo “A la tarde”, por América.

“No creo que la patria en este momento esté para jugar en tanga. Si eso es lo que tiene para proponer… Honestamente, mostrarse desnudo tampoco es mostrar una propuesta. La verdad es que esta campaña me parece berreta de todos lados. La política es el arte de manejar la salud, la seguridad, la economía. Evidentemente, todos estos son unos chantapufis e improvisados que quieren llegar para asegurarse un sueldo”, comentó el periodista enojado.

En el programa en que es parte, Cinthia Fernández respondió diciendo que el video posteado es un challange de redes, por el que le pagaron una buena cantidad de pesos, y el cual tuvo más de nueve mil comentarios.

La precandidata, además, comentó que a partir de su publicación recibió amenazas. E inmediatamente, agregó: “Es válido si no le gustó el video. Me extraña que una persona inteligente como Baby no cace las ironías. Los políticos tradicionales que él ha apoyado nos dejaron en pelotas. Estoy harta de que me traten de puta y prostituta”.

Fernández, para finalizar, agregó indignada: “Nunca fui prostituta y si lo hubiera sido no tiene nada de malo, lo diría. También hay prostitución de poder. Además sí tengo propuestas políticas. Eso que hago en mis redes lo puedo seguir haciendo y no significa que sea una estrategia política. Tengo mi negocio. Mis redes sociales son mías y las manejo yo. Estoy más cerca de la gente que los políticos”.