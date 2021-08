¿Cuánto hizo de rating la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión?

Tras un año y medio sin estar al frente de su programa, la conductora regresó al frente de su ciclo, por única vez, en reemplazo de su nieta Juana Viale, quien debe hacer cuarentena al regreso de su viaje a Francia.

“¡Muchas gracias! No me hagan llorar, por favor. Tanto me pedían que vuelva, acá estoy con un poco de nervios, porque hace un año y medio que no hago televisión. Tengo que acordarme de todo, pero tenemos un programa lindísimo”, fueron las primeras palabras de Mirtha al comenzar el programa el sábado pasadas apenas las 21:30hs en “El Trece”.

“Yo estoy impresionada con lo que está pasando conmigo en el país ¿Tanto amor me tenían? ¿Por qué nunca me lo dijeron? Esta pandemia, que horror, Dios mío. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? ¡Trescientos días! Trescientos días encerrada, sin salir de mi casa, ni al balcón!”, comentó la diva antes de pasar a la mesa.



“Eso te altera, no te hace bien. No te hace bien al espíritu, al cerebro, a tus ganas de vivir. Igual, yo siempre tengo ganas de vivir. Yo notaba que había cambiado, que no era la misma. (…) Soy vital y me gusta disfrutar de la vida, y estaba tan mal que llamé a un neurólogo y le dije que quería ser la de antes y él me dijo ‘trabaje’, y aquí estoy”, concluyó “La Chiqui”, entre aplausos.

Posteriormente, abuela y nieta tuvieron una comunicación virtual en donde se elogiaron mutuamente. “Te quiero agradecer, Juanita, has sido prodigiosa. Ha habido una evolución que me emociona decírtelo, el cariño con que lo hiciste. Cuando decís ‘abuelita’ me derrito toda. Sos un ser adorable”, señaló Mirtha. Juana, por su parte, agradeció e hizo un análisis de su etapa al frente del programa. “Estudiaba muchísimo, más con el gran equipo de producción que tenemos. Siempre le dije al público que vos me llamabas y me decías que gritaba mucho en la salida, que cuando pensaba una pregunta miraba mucho para arriba… pero ha sido un placer. El año pasado era más complejo porque no sabíamos nada de lo que significaba este virus”, reconoció la actriz.

Para competir con Andy Kusnetzoff y “PH, podemos hablar” en la pantalla de Telefé, en la mesaza se sentaron la modelo y conductora “Pampita” Ardohain, los periodistas Baby Etchecopar y Jonatan Viale, y el Ministro de Salud Porteño Fernán Quirós.

“La noche de Mirtha Legrand” tocó un pico de 13.3 puntos de rating, contra un promedio de 12 de su principal rival, que, por momentos lideraba la franja y por otros volvía a bajar.