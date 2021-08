Juan Campanella contra Alberto Fernández: “Merecemos que no nos tomen de boludos”

El cineasta reapareció luego de muchos meses sin hablar, se despachó contra el Gobierno Nacional y criticó el manejo de la pandemia.



Desde Estados Unidos, país en el que reside desde hace un tiempo, Juan Campanella fue entrevistado en TN y cuestionó las medidas sanitarias impuestas ante el Covid-19 y opinó sobre los diferentes temas de la agenda nacional.



“La gestión de la pandemia fue pésima, según consideran todos los organismos importantes del mundo. Vamos a ser el último país en recuperarse”, comentó el realizador refiriendo a datos de la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)



Inmediatamente, el director de cine, refirió al plan inoculación contra el Covid-19, “están vacunando con la primera dosis de un laboratorio y la segunda de otro, haciendo experimentos de Frankestein. La verdad es que merecemos que no nos tomen de boludos. Eso que es un eslogan que hicieron ellos (por el oficialismo), me hago cargo, lo tomo. Porque que alguien me diga que en la Argentina hubo una gestión genial de la pandemia… no es debatible, no es una polémica”.

Respecto a las próximas elecciones del 12 de septiembre, Campanella también dijo que el país, “lamentablemente, una vez más, la Argentina está en una encrucijada, en un camino que se bifurca a dos proyectos de países muy distintos”, y, agregó “si el kirchnerismo gana la mayoría en el Congreso, en las dos Cámaras, es un punto de no retorno”, porque “ya las dinámicas en que se van a empezar manejar van a ser distintas, antidemocráticas, va a ser considerar que la actitud de esa profesora es un debate formidable y eso se va a trasladar a todos los campos, relaciones”.



El ganador del Óscar por la película “El secreto de sus ojos”, para cerrar, hizo mención de lo que le genera la realidad el país: “Ojalá pudiera dedicarme al cine, a la televisión, a no tener que hablar de estas cosas en público, no es lo mío, pero uno sale cuando empieza a angustiarse, a desesperarse porque puede perder el país; no hablemos ya de república, que parece un concepto, de perder todo lo que uno quiere, los afectos, lo que ganó y trabajó, porque estamos netamente ante una situación, metafóricamente hablando, en la que el país está en un punto de posible de no retorno”.