Participante de “La Voz Argentina” demandará al programa

La cantante Jéssica Amicucci denunció maltrato por parte del ciclo y que la edición del mismo “la dejó mal parada”. Además habló de acomodos y planea irse del país.



La ex concursante del reality volvió a la carga con fuertes cuestionamientos contra la producción del programa de Telefé, del cual fue eliminada hace unos días por la decisión del cantante Ricardo Montaner. La abogada ya había sido noticia por su pelea con su compañera Esperanza Careri, y la discusión con sus ex coaches Mau y Ricky.

En un Instagram Live, Amicucci denunció: “Yo no voy a seguir viviendo en el país después de todo esto. Yo me anoté en un concurso que está armado. La voz, el trabajo y el esfuerzo no sirven para nada”.

“Vayan a borrar eso. Yo quedé mal. ¿Quién editó todo para que saliera de esa manera? Estoy enojada con el programa. Evalúo hacerles una demanda”, advirtió la participante del reality. Y, seguido a eso hizo referencia a Lali y La Sole, a quienes les reclamó sobre su participación: “¿Dónde están las jurados? Cuando a mí me gritó Ricky sufrí muchísimo. Me trataron mal”.



“No estoy despachada. No quiero que me utilicen más. No quiero que usen más mi imagen”, comentó la cantante, quien también habló de arreglos para que gane Francisco Benítez, el participante que tiene tartamudez.

“Piensen un poco y empiecen a darse cuenta. Los están manipulando. No sé si les gusta de verdad o porque el programa quiere que les guste”, sentenció Amicucci.