Ezequiel Guazzora reconoció que no va a votar al Frente de Todos

El reconocido comunicador popular Ezequiel Guazzora, utilizó sus redes sociales para brindar sus razones para no acompañar con su voto a la gestión de la Casa Rosada y al Frente de Todos en las próximas elecciones PASO del 12 de septiembre.

Notoriamente apesadumbrado Guazzora reconoció que su voto no irá para la lista de Tolosa Paz y el ex-ministro de salud bonaerense Daniel Gollán, sino a la encabezada por el ex secretario de comercio Guillermo Moreno.

Estaba mirando TODAS los boletas y sus integrantes.

Este 12 de septiembre voto en provincia… @morenoparalavic creo q acá tenes un voto.

En noviembre vemos.

La ingratitud no me va, el manoseo lo dejo para los progres.

Pensar donde estaban TODOS en los años Macri me da náuseas. — Ezequiel Guazzora (@CarlosGuazzora) August 31, 2021

“La ingratitud no me va, el manoseo lo dejo para los progres.

Pensar donde estaban TODOS en los años Macri me da náuseas.”, planteó el periodista en relación a la complicidad con el macrismo que ejercieron muchos de los sectores que hoy integran el oficialismo.

“A mis casi 39 años nadie me va a venir a decir a quien tengo q votar, ok?”, disparó desafiante.

“La ingratitud del presidente Alberto Fernández me aleja como militante, militante que tuvo que soportar las agresiones del Frente Renovador durante años.”, cuestionó Guazzora.

A mis casi 39 años nadie me va a venir a decir a quien tengo q votar, ok?

La ingratitud del presidente @alferdez me aleja como militante, militante q tuvo q soportar las agresiones del @FrenteRenovador durante años.

X eso pregunto ¿Mientras yo ponia la cara, adonde estaban estos? — Ezequiel Guazzora (@CarlosGuazzora) September 1, 2021

“¿Mientras yo ponia la cara, adonde estaban estos?”, se preguntó en referencia a los años de resistencia mediática al Régimen macrista (2015-2019), donde su figura cobró mayor notoriedad.

“Parece q hoy algunos K somos desechables, somos mala palabra, y eso me duele enormemente.”, se lamentó en otro mensaje el periodista.

Parece q hoy algunos K somos desechables, somos mala palabra, y eso me duele enormemente.

Le pasó a muchos compañeros y compañeras.

Les refresco la memoria??@Luis_Delia @JulioDeVido @AmadoBoudouArg @MilagroSala

Mientras eran encarcelados y perseguidos… Q hacia @alferdez

Bye. — Ezequiel Guazzora (@CarlosGuazzora) September 1, 2021

“Le pasó a muchos compañeros y compañeras.”, explicó.