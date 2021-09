Fabiana Cantilo: confesiones sobre las drogas, el sexo y el haber sido amante de Andrés Calamaro

La cantante fue entrevistada por Jey Mammon en su programa de América TV, y reveló varios secretos de su intimidad.



La intérprete visitó anoche “Los Mammones” y se sometió al clásico cuestionario “Las 21 de las 21” en donde se sinceró en varias respuestas, que sorprendieron a todos.



“Yo hace 8, casi 9 años, que estoy limpia de toda sustancia… y, además, estoy limpia de la otra sustancia, que son los hombres”, confesó Cantilo.



Sorprendido, el conductor del programa, le repreguntó sobre la posibilidad de conocer a alguien y la respuesta de la música fue contundente: “No, justamente… soy muy feliz así. Salvo que venga… no sé, un médico de frontera. ¡Que no moleste!”.



“¿Por qué un médico de frontera?”, repreguntó Mammon. “Pasa que yo siempre salí con músicos del rock. Y tiene fans… Y sé que las voy a matar”, agregó la cantante. “Yo salía con todos músicos de rock. ¿Con quién no salí?”, había dicho anteriormente.



Siguiendo la línea, a la pregunta del conductor si le saldría de garante a Andrés Calamaro, la respuesta sorprendió a Cantilo, quien, inmediatamente también retrucó: “¿Eh? ¡Qué pregunta rara y me gustó! Primero, ni en pedo porque hace años que no me llama… ¡Llamá, Andrés!. No, no está todo mal. Yo era novia de Andrés… era amante. ¡Primicia!”. A lo que, además, agregó: “Éramos muy chiquitos y yo gustaba de él. Él mucho de mí, no el pelot… Yo era más gordita, tenía el pelo cortadito como vos. Y me acuerdo que a la noche lo pisábamos a su hermano (Javier Calamaro) porque Andrés me sacaba, no me dejaba quedarme a dormir”.