La insólita condición que puso el influencer Santiago Maratea para ir a la mesa de Mirtha Legrand

El joven contó que lo llamaron de la producción del programa de “El Trece” para almorzar con la diva, sin embargo él confesó que puso un requisito imprescindible para estar presente.



En una historia de Instagram, y ante una consulta de una seguidor que le preguntó si el algún momento Maratea iba a ir a comer al programa de Mirtha Legrand, respondió: “No sé, porque estamos en una pulsada: yo quiero ir solo, la producción me dice que no se puede, pero yo les digo que Jorge Lanata fue solo e igual me dicen que no”.



El influencer hizo referencia a que alguien le había contado que fue la propia diva quien quería invitarlo, y que ella había hecho el pedido a sus productores: “Si Mirtha dijo eso…. me muero de la emoción… ahí no sé qué hacer”.