El gesto solidario de Moria Casán para agrandar su familia

La actriz dio a conocer en sus redes sociales la noticia de la adopción de una perrita callejera con un particular mensaje a favor de la no discriminación.



Moria Casán siempre muy activa en su cuenta de Twitter e Instagram, compartió una imagen de la novedad de la llegada de una nueva integrante a su vida.



A través de su cuenta oficial @moria_Casan, escribió: “Bienvenida SHAIDA a mi vida! Mateo ya no está solito!!! En tu casa desde de hoy te recibimos con mucho amor!!! GRACIAS #red4patas @cesarcarozza ADOPTAR ES ❤”



A su foto con las dos mascotas, Moria agregó: “Hoy llega a mi vida SHAIDA 02/09/2021 Nueva Era, adoptar es amor incondicional pero también discrimina, cuando conoci a través de @cesarcarozza a Shaida por instagram de #red4patas me pareció que su mirada era melanco y la quise de inmediato, y comprobé que lo que ella necesitaba era que alguien la quiera más allá de los esterotipos de belleza, porque me comentaron que nadie la quería porque era fea #CRUEL Dorso de la mano con el dedo índice señalando hacia la izquierda”



Seguido a eso, la ex vedette, reflexionó: “El éxito y el fracaso son 2 impostores al igual que la fealdad y la belleza, se supone que la belleza es cercana a la perfección, no es mi pensamiento, pero si es mi pensamiento que la perfección no existe, por lo tanto la fealdad y la belleza no existen!. Sugerencia: no discriminen al adoptar porque así se sienten más buenos!!! PAR FAVAAAR.”

Hoy llega a mi vida SHAIDA 02/09/2021 Nueva Era, adoptar es amor incondicional pero también discrimina, cuando conoci a través de @cesarcarozza a Shaida por instagram de #red4patas me pareció que su mirada era melanco y la quise de inmediato pic.twitter.com/vhut8Bh7eL — Moria Casán (@Moria_Casan) September 2, 2021

Luego de los posteos, muchos de sus seguidores felicitaron a la diva por tal acto de amor.