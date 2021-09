Mauricio Macri: “Me tienta cambiarme el domicilio a Córdoba”

El ex presidente neoliberal argentino, Mauricio Macri, reveló que está analizando un cambio de domicilio a la provincia mediterránea.

Inmerso en la campaña de Juntos por el Cambio en todo el país, el ex mandatario brindó una entrevista a Radio Mitre Córdoba.

Allí el ex-jefe de gobierno porteño se refirió a su deseo de mudarse a tierra cordobesa para vivir y hacer política:

“Me tentó cambiarme el domicilio a Córdoba y mudarme definitivamente a vivir ahí.”, confesó el dirigente opositor.

Me siento muy bien en Córdoba

“No lo descarto para nada, es mi sueño. Me siento tan cordobés, me siento muy bien en Córdoba. De corazón, ya me siento un cordobés más”, explicó.

“Estoy tratando de convencer a mi mujer y a mi hija, puede ser una gran alternativa”, agregó.

Luego Macri conversó sobre el momento que está atravesando Juntos por el Cambio en esa provincia, donde existe una encendida interna entre Luis Juez y el radical Mario Negri.

Macri apoya abiertamente en esa interna a la lista que encabezan Mario Negri y Gustavo Santos, quien fue ministro de Turismo de Cambiemos y ahora encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales.