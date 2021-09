Cinthia Fernández presentó su nuevo jingle de campaña: “Se dice que soy hueca”

La panelista de Los ángeles de la mañana, ahora precandidata a diputada nacional por el partido Unite, Cinthia Fernández presentó un divertido tema de campaña.

Con el objetivo de difundir su plataforma la influencer, duramente cuestionada por su decisión de incursionar en la política, planteó su propia versión del tema “Se dice de mí”, de la célebre cantante de tango Tita Merello.

Luego de que Ángel de Brito introdujera “las propuestas electorales de Cinthia Fernández”, la precandidata aclaró que la autora principal se llama Maru Beni, una influencer conocida por hablar de las distintas problemáticas que atraviesan las madres que también tiene una faceta artística.

“Pedí ayuda. Es una genia. Ella es muy divertida. Sabe componer, es muy crack”, contó Fernández.

Ante el pedido de sus compañeras en el piso, Fernández accedió a “cantar” el tema.

La canción de Cinthia dice:

“Se dice de mí… Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi cul… es lo que ofrezco y nada tengo pa’ decir. Y tal vez si me escucharan tanto no me criticaran. Mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir: hay leyes que están, no se hacen cumplir; los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras, tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo, sin sufrir. La cuota… ¡Ja! Nunca llega, ma’ nadie te lo acelera, si total la madre espera. Ya no puede ser así. Voy por ahí”,

