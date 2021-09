¿El pasado barrabrava de Diego Santilli sale a la luz?

El principal candidato del PRO en la Provincia de Buenos Aires, el ex-vice jefe de gobierno porteño, Diego Santilli, fue acusado de integrar la barra del Club Atlético River Plate por nada más y nada menos que Alan Schlenker, ex jefe de Los Borrachos del Tablón.

“Entré a la barra porque NO era delito y porque había grandes referentes como Diego Santilli que hoy lanzó su candidatura como Gobernador de Buenos Aires.”, publicó Schlenker hace algunas semanas desde su cuenta de Twitter, acompañando la acusación con una supuesta fotografía del precandidato a diputado de Juntos por el Cambio colgado del paraavalanchas.

“Del paraavalanchas de River a la política”, concluye el mensaje.

“En los ‘90 Diego Santilli era mi amigo, me llevaba hasta mi casa a la salida de la cancha de River.”, plantea en otro mensaje más reciente Schlenker acompañando con una fotografía similar.

“Luego, como alto funcionario de Macri NO respondió a la CIDH por mi caso.”, reclama.

“Solo busco JUSTICIA y me dejó tirado. ¿Crees que como diputado te va a ayudar a vos?”, se pregunta.

