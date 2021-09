Juana Viale volvió a la televisión con una crítica contra su producción

La nieta de Mirtha Legrand regresó a la conducción del programa de “El Trece” y se quejó, al aire, por no ser elogiada como su abuela.

Juana Viale finalizó la cuarentena obligatoria que debía guardar tras su vuelta de Francia y en el arranque de la emisión del sábado le hizo un particular reclamo a la producción del programa.

“Ahí tenemos todo un compilado de todo lo que fue su regreso, las flores… ¡ah! A mí no me mandaron ningunas flores hoy eh… quiero decirlo. La Chiqui volvió y Juana también volvió. Ella estaba muy nerviosa y le salió espectacular. Ella se sintió muy cómoda pero me dijo ‘volvé vos a trabajar’. Te felicito abuelita por volverte a poner los tacos para trabajar”, dijo la actriz.

Viale, además, destacó el gran trabajo de su abuela en su rol el fin de semana pasado: “Todo el mundo habló de su brillantez, de su profesionalismo, de lo linda que estaba. Ella estaba con un poco de miedo y fue mucha emoción cuando salió pero se la vio divina; yo vi todo el programa en la computadora mientras lo realizaban porque estaba en la cuarentena”.