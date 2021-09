Francisco Benítez fue el ganador de “La Voz Argentina”

El cantante, del team Soledad, se impuso por el voto de cerca de dos millones de personas, a Luz Gaggi, del equipo Mau y Ricky.



La edición 2021 del reality de música de Telefé tuvo este domingo a la noche su cierre de temporada, con una gala especial, en donde el cordobés Francisco Benítez como ganador.

“Sinceramente no lo puedo creer, no me esperaba esto. No quiero que se olviden que Luz es una grosa, de verdad”, comentó visiblemente emocionado el vencedor del certamen.

“Este premio se lo quiero dedicar a cada uno de los participantes que estuvieron en el escenario. Sinceramente no me considero un ganador. Todos los que estuvieron acá son ganadores. Se lo dedico a mi familia. Le quiero agradecer a toda la gente, no lo puedo creer”, agregó el cantante una vez finalizado el programa.



Cuando el periodista Marcelo Polino le preguntó al ganador qué va a ser con el millón y medio de pesos que obtuvo como galardón, Benítez respondió: “Lo primero que tengo planeado es hacer mi casa para poder estar con mi familia. La idea que tenía mucho antes de lo que pasó acá era tener mi casa propia con mi familia”.



El certamen marcó un pico de rating de 25,2 puntos, según Ibope, siendo el programa más visto del fin de semana.