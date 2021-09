Mauricio Macri ante su imitación por parte de Martín Bossi: “Si me hacés ´cheto´, me cagás la vida”

El actor confesó que el expresidente le hizo el particular pedido cuando comenzó a personificarlo.



La amplia galería de imitaciones de Martín Bossi incluye cantantes, deportistas, miembros de la farándula y también políticos. En una entrevista con “Los Ángeles de la mañana” el artista contó que, en su momento, recibió consejos y recomendaciones de funcionarios públicos.



Respecto a su experiencia con el expresidente Mauricio Macri, comentó: “Yo jugaba a la pelota con Mauricio antes de que sea presidente, después no. Y yo lo tenía que hacer acá, él venía con su mujer. Y yo le dije: ´Mirá, Mauricio, yo no te voy a beneficiar, pero tampoco te quiero perjudicar’. Soy un tipo al que le gusta jugar, hago cualquier personaje. Y él no quería leerlo (al guión), me decía: ‘No, no, tranquilo, yo confío en vos, pero no me hagas cheto. Si me hacés ´cheto´, me cagás la vida’”.



Ante la mirada atenta de los panelistas del programa, Bossi, además recordó otra anécdota con Macri: “Otro día, fuimos con el Chato (Prada) y Fede (Hoppe) porque yo tenía que cantar en vivo con él y hacer un monólogo. Entonces fuimos a la casa, me dijeron: ‘Te quiere conocer Mauricio’. Pero bueno, yo era un inconsciente, nos sentamos, yo tenía los papelitos de lo que iba a decir para que chequeen. Era antes de que juguemos a la pelota, la primera vez que nos veíamos”, relató. Y detalló el final entre risas: “Se me acerca y me dice: ‘Escuchame, te voy a decir algo nada más’. ‘Sí, sí, señor, digame’, le contesté. ‘Somebody to love es en re o en fa, porque si cantás alto no voy a llegar, no quiero exponerme”.



En la previa de su nuevo show “Comedy Tour”, con el que recorrerá el país, recordó el momento en que comenzó a realizar imitaciones: “Empecé por una necesidad laboral. En 2009 trabajaba en ShowMatch, era otro país, otro contexto. Para mí era un desafío porque no era tan conocido y me dieron la posibilidad de hacer a la presidenta. Era difícil, porque yo me tenía que travestir para hacerla”. Y para finalizar, se distanció de sus colegas Alfredo Casero y Dady Brieva: “Por ahí ellos son más partidarios, tienen ideales más concretos, y yo tengo otra filosofía para pensar con respecto a la política”.