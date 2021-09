Verónica Ojeda habló del mausoleo para Diego Maradona

La ex del ídolo, madre de su hijo, dio detalles sobre el proyecto que tienen entre todos los herederos para que el cuerpo de “El diez” descanse en paz.



A poco menos de un año de cumplirse el primer aniversario de Diego Armando Maradona, Verónica Ojeda comentó sobre la idea de un espacio para homenajear al astro del fútbol. Sus restos hoy están en un cementerio en Bella Vista, junto a sus padres.



“Hay un proyecto para trasladar el cuerpo de Maradona y crear un mausoleo, un monumento público para que la gente pueda ir a dejarle una flor, una camiseta. Para esto tienen que estar de acuerdo la parte estatal, judicial y todos los herederos. Lo tiene que aprobar la legislatura”, señaló el periodista Ángel De Brito en su programa “Los Ángeles de la Mañana”.



Verónica Ojeda, al respecto, en el mismo ciclo de “El Trece”, comentó: “El proyecto está bueno, es lindo. Diego es de la gente, del pueblo, del mundo. Así la gente que quiere podrá saludarlo, rezar, llevarle una rosa. Está bueno, me copó la idea. Creo que sería cerca del aeroparque pero no sé bien la ubicación”.



La madre de Dieguito Fernando, también hizo referencia al traslado del cuerpo del astro: “Eso es todo un tema porque Diego siempre quiso descansar con sus padres, y no se los puede sacar del cementerio. El día de mañana los hijos de Diego van a querer descansar con su papá. Es fuerte lo que digo pero es real, entonces hay que pensarlo bien. A mí me gustó la idea, mismo para los turistas. Todos los hijos están de acuerdo”.



Ojeda se entristeció al contar que por su estado anímico nunca pudo volver al cementero de Bella Vista, pero el día que su hijo de se pidiese, con mucho dolor lo hará.