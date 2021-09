El homofóbico posteo de El Dipy para festejar la derrota del Frente de Todos en las PASO

El mediático cantante de cumbia, opositor al Gobierno Nacional, celebró en sus redes sociales los resultados de las primarias.

Adrián Martínez, conocido como El Dipy, compartió varios posteos en su cuenta de Twitter desde anoche que se conocieron los resultados de las PASO. Fiel a su convicción, dijo estar “contento”, pero sus mensajes fueron repudiables.



El tuit que despertó la polémica fue la respuesta a un seguidor que le escribió: “Según tu lógica de que son todos lo mismo chorros, corruptos, etc. Porque estas tan contento? Te alegra que el sector que gobernó el país del 2015 al 2019 gano ayer? Jugatela dipy!! Que propones para el país?”

El cantante, citando este mensaje, le respondió: “Yo no tengo que proponer nada. Soy Ciudadano. No soy político. Y estoy contento. Me chupa un huevo quien ganó. Lo que importa es que perdieron ustedes. A casa y a curar esa cola”, seguido de una imagen de un dibujo animado en el pasto agarrándose el trasero.

En posteos previos, el Dipy había contado que no se arrepentía de lo que había dicho al expresar sus ideas: “Me jugué mi carrera. Me jugué que me puteen por acá un montón de gente que me escuchaba y era Kirchnerista. Discutí con mis representantes, amigos, gente de mi rubro, colegas, periodistas, etc. por hablar de política y sigo acá. Y voy a seguir luchando. Por mis hijos, por los tuyos, por mi familia, por la tuya. Porque por más que cante cumbia y no tenga secundario, yo no me olvido que este país me dio todo. Así que yo estoy en deuda con él”.