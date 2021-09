Ezequiel Guazzora al borde de la cárcel

La Cámara de Casación dejó al comunicador popular Ezequiel Guazzora al borde de la prisión efectiva.

El proceso judicial contra Guazzora corresponde a un conjunto de amenazas que el periodista habría ejercido contra su expareja, la ex-diputada Stella Maris Córdoba, hoy funcionaria del gobierno tucumano.

Esta semana la Cámara de Casación Penal revocó el fallo vigente contra el periodista, y ordenó que se dicte “en forma urgente” una nueva condena que agrave los tres años de prisión en suspenso que le había impuesto en marzo pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 (TOF3).

Los jueces Liliana Catucci, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi sostuvieron en el nuevo fallo, que la condena anterior “descartó la figura agravada” del delito, “cuya aplicación resultaba indiscutible e impuso una irrisoria sanción de cumplimiento condicional que lejos se condice con la gravedad del caso”.

El comunicador sostuvo que se trataría de otro caso de lawfare, producto de su militancia política vinculada a la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Un fiscal me investiga x una denuncia, junta prueba, lleva la denuncia y las pruebas al juez (Claudio Bonadio), éste eleva a juicio la causa.”, explicó Guazzora en su perfil en redes sociales.

“Juicio, la querella en su alegato asegura q con un pedido de disculpas públicamente todo se hubiese resuelto, minutos más tarde pide al fiscal q se me condene a 7 años y medio de prisión efectiva (x 4 mensajes de texto, SI LEÍSTE BIEN, 4 mensajes de texto), el fiscal sonríe, dictamina q luego de escuchar los alegatos de la querella, la defensa y mis últimas palabras, le pedirá al tribunal q me condenen a 3 años en suspenso. El tribunal llama a un cuarto intermedio, decide por unanimidad hacer lugar al pedido del fiscal y me condenan a 3 años de prisión en suspenso.”, explicó.

“Apelamos ambos Casación, casación no hace lugar al pedido de la querella (AQUÍ EL ESCÁNDALO), pero le guiña el ojo y sentencia q lo dicho por el Tribunal (3 años de prisión en suspenso es irrisorio) y pide q me condenen de 5 a 10 años de prisión efectiva por 4 MENSAJES DE TEXTO, vamos de nuevo, 4 MENSAJES DE TEXTO. No hay en ningún juzgado de la República Argentina una denuncia por violencia de género en mi contra, jamás le pegue a una mujer, jamás utilicé un arma de fuego, se me condena x 4 MENSAJES DE TEXTO.”, reclama.

“2 días después de las elecciones, con un gobierno debilitado y SIN PERDONARME lo que hice durante 4 años de Macrismo.

En plena democracia el Poder Judicial atenta contra la libertad de un comunicador popular que puso en jaque a los mercenarios del poder de turno (Majul, Etchecopar, Leuco, Fantino, Feinmann etc etc).”, explica Guazzora.

Esto no es violencia de género, esto es persecución por parte del poder judicial

“Esto no es violencia de género, esto es persecución por parte del poder judicial, periodístico y político.”, alegó.