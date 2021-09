Roberto Navarro reveló su charla privada con Alberto Fernández: “Cristina tiene razón”

El director de El Destape, el periodista Roberto Navarro, reveló que mantuvo una conversación en privado con el presidente argentino Alberto Fernández.

La charla tuvo lugar luego de que un sinfín de ministros y funcionarios de primera línea, que responden políticamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pusieran su renuncia a disposición en el día de ayer.

“Alberto me dijo anoche varias cosas”, empezó Navarro.

“Él cree que si cambia ahora, los funcionarios (nuevos) no tienen tiempo para acomodarse hasta noviembre, y que la mayor exposición de estos dos meses de campaña los va a desgastar y va a tener que cambiarlos de nuevo”, contó el conductor.

Cristina no es Chacho Álvarez, no se va a ir.

“No es cierto que la coalición está rota, Cristina no es Chacho Álvarez, no se va a ir. Y además es imposible, porque están todos en una misma lista, no se pueden separar”, explicó.

“Alberto me dijo anoche varias cosas: ‘Tiene razón Cristina, ella nunca me pidió la renuncia de Guzmán’. Esto contradice lo que dijeron los medios anoche. Me dice también que no quiere que se vayan los funcionarios que renunciaron.”, relató Navarro.

“Me dijo que no se va a pelear ni a separar de Cristina, y cree que luego de noviembre debe darle más volumen político a su gabinete”, analizó el periodista.

Lo que generó todo el enojo, es que sintió que se lo estaban imponiendo

“Claramente lo que no quiere, y lo que generó todo el enojo, es que sintió que se lo estaban imponiendo”, dijo Navarro.

Sin embargo Navaron advirtió que a pocas horas de la derrota en el PASO, “hubo quienes trabajaron para la ruptura y hubo quien armó un nuevo diseño de gobierno sin el kirchnerismo”.

“Este proyecto se armó en base a los votos de alguien que no es presidente. Cristina pide poner en valor sus votos y Alberto pide que no se debilite su autoridad, porque en este país los presidentes sin poder son una hoja al viento, y es la verdad”, concluyó el periodista.