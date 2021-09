Cinthia Fernández se quebró al hablar sobre quienes la critican: “Dejen de decirme hueca”

La ex precandidata a diputada hizo un extenso descargo desde el gimnasio de su casa, y arremetió contra los que la cuestionan.



Tras las elecciones del domingo, en las cuales no sumó los votos necesarios para llegar a ser candidata para las legislativas, Cinthia Fernández volvió a aparecer en redes sincerándose. Manifestó que fueron meses difíciles en los cuales fue muy criticada y muchos pusieron en duda sus capacidades: “Dejen de decirme hueca”, sentenció.



El miércoles, la actriz Flor de la V había expresado que estaba contenta que la panelista de “Los Ángeles de la mañana” quedara fuera de las elecciones ya que «no tenía nada que ofrecer”, sin embargo, ella uso la declaración de excusa para hacer un descargo en su cuenta de Instagram.

«Respecto a las personas que me dicen ignorante y que no tengo comprensión de texto, ese insulto es tan grave como decirme put…, como acostumbran a decirme, o ningunearme porque tengo un buen cuerpo y supuestamente no puedo pensar”, y resaltó que todo lo defiende es porque lo vive o tiene conocimiento del tema.

Con referencia a sus estudios, la bailarina comentó que siempre fue excelente alumna y tuvo buenos promedios, y que cuando terminó el secundario se anotó en marketing en una universidad privada para no defraudar a sus padres.

«Me hubiera encantado seguir la carrera, pero tomé malas decisiones en mi vida y de eso aprendí. Si hay algo que tengo muy en claro es que quiero seguir estudiando porque te da dignidad y una preparación que te planta distinto en la vida”, agregó en su descargo.

Inmediatamente Fernández expresó sus deseos y por qué no puede llevarlos a cabo: «Siempre fui muy estudiosa y tuve muy buenas notas… Por eso es algo que me duele un montón, tanto como que me digan put…. Me duele porque quisiera estudiar para cerrarles el ort… a los que toman como insulto no tener una carrera universitaria. Hoy mi estructura y mi ritmo de vida no me permite hacerlo. Entonces si toman el no tener un título universitario como un insulto, se lo pueden meter bien donde no les da el sol”.

Para finalizar con los mensajes, y ya más calma, posteó una foto en la cual escribió: «Ya descargué. La hueca se va a disfrutar de su familia. Y no se preocupen por mí, algún día podré estudiar… Cuando mis hijas crezcan y cuando no tenga que tener cuatro laburos para cubrir una realidad monoparental y ahí cerraré muchos culos”.