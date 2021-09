Mercedes Ninci: “No tengo plata ni para cargar la SUBE”

La periodista estuvo invitada al programa “Debo decir”, conducido por Luis Novaresio, y se quebró al aire al hablar de la situación económica del país, y particularizó en lo que a ella le cuesta también.

Mercedes Ninci fue una de las invitadas del programa del domingo a la noche de América TV, y se puso a llorar cuando comentó sobre su difícil presente, luego de la internación reciente por la cefalea que la afectó.

“No tengo plata ni para cargar la SUBE pero bueno… Por eso entiendo a la gente que tanto sufre. Soy la típica clase media que nunca nos alcanza”, indicó la periodista.

Entre lágrimas, Ninci, además, comentó: “Nunca alcanza. Yo tengo cuatro hijos, La más grande va a una universidad privada. No lloro por mí, si yo tengo trabajos buenos y no me alcanza, pensá en el que no tiene laburo o vive en la villa y no tiene un lugar para arreglarse y buscar laburo”.

La periodista, además, hizo referencia a la realidad invisible de muchos argentinos, que no tienen acceso a la educación o a un baño: “Los políticos no recorren. Si a uno que trabaja no le alcanza imaginate la gente humilde, que tenés que hacer dos horas de ida y dos horas de vuelta. A mí me pone mal el país porque lo veo todos los días, no me lo contaron”.