Cristina Pérez contra Cristina Kirchner: “A la vicepresidenta la tracciona el miedo a la cárcel”

La periodista fue muy crítica contra la gestión del Gobierno Nacional y refirió a los cambios que Alberto Fernández hizo en el gabinete.

En su editorial del programa de “Confesiones en la noche”, por radio Mitre, Cristina Pérez realizó su editorial diaria y habló sobre lo que dejó las PASO del 12 de septiembre y lo que se viene en las elecciones generales: «Cristina (Kirchner) está adelantada 55 días. Para ella ya es 15 de noviembre. Lo que la une hoy al peronismo no es el amor sino ese espanto, el de la derrota. Por eso forzó por asalto un Gabinete que funcionará como escudo humano para que las esquirlas de perder no alcancen directamente a La Cámpora, a Axel Kicillof, a su hijo Máximo y, principalmente, a ella”.

Respecto al rol de la vicepresidenta, la periodista agregó: “Cristina está peronizando la derrota. Nada mejor que un nuevo viejo Gabinete», y sobre los nuevos ministros, describió: “Sus caras remitían a un déjà vu que refleja como pocas cosas la terminalidad kirchnerista: sólo pueden ofrecer pasado. Cristina no necesitaba notables sino leales (para) detener la posible hemorragia del desbande y la traición. Y sobre todo hacer una administración pragmática de los tiempos”.

Para finalizar su editorial, Pérez continúo hablando sobre las causas judiciales que comprometen a la ex presidenta: “Su aguda capacidad de anticipación, sin embargo, se explica porque la tracciona algo que no mueve a ningún político: el miedo a la cárcel. Para ella el poder es su supervivencia. Cristina está desesperada y su primer paso fue meter a todos en la derrota. Luego, porque el tiempo es veloz, intentará usar lo que quede de quorum propio o cómodo para aprobar como sea las reformas que domestiquen a la Justicia. No vaya a ser que ahora los tribunales recuperen la memoria y pongan play a las causas que están en pausa”.