Cinthia Fernández: “La política me dejó celulitis”

La ex precandidata a Diputada contó cómo el estrés de la campaña la afectó luego de las PASO, y qué está haciendo para revertir la situación.



Cinthia Fernández, panelista de “Los Ángeles de la mañana”, confesó cómo sufrió físicamente su paso por la política. Los votos no la acompañaron para llegar a ser candidata para las elecciones generales de noviembre, y todo lo vivido le dejó una secuela insólita: “Tengo celulitis nerviosa”, comentó.



“Estoy en plan de tomar agua, entonces voy mucho al baño. Me llené de celulitis, chicas, tengo celulitis”, comentó la bailarina a sus compañeros de programa de “El Trece”.

Ante la sorpresa del grupo, Fernández detalló que ésta apareció “en la parte del inicio, abajo del glúteo”, y agregó, “se van a reír pero existe la celulitis nerviosa porque el estrés complica toda la circulación”.



“Después de las elecciones se me quemó la croqueta. La política me generó celulitis”, comentó la panelista entre risas.



En diálogo con Ángel De Brito, la bailarina también confesó que “está histérica” y que no lo puede creer; y explicó que está tratando de tomar un litro y medio de agua diaria para ayudar a la circulación.