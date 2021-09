Eduardo Feinmann festejó el fallo de la justicia: “Pretendía que me baje los pantalones”

El Juez de Primera Instancia a cargo del juzgado nro.110, Ricardo Agugliaro, rechazó esta mañana una demanda promovida por la vicepresidenta contra el periodista Eduardo Feinmann, por “daños y perjuicios”.

En 2016, cuando Feinmann formaba parte de Animales Sueltos, había calificado a la ex mandataria de “coimera” y expresó entre otros sus deseos de verla presa. Situación que Kirchner alegó le habían causado perjuicios.

“No tengo dudas que las calificaciones realizadas por el demandado pudieron y pueden haberle molestado profundamente, no puedo dejar de mencionar que se trata de una de las personalidades públicas y políticas más importantes del país, que entre otras cosas ocupó en dos oportunidades la primera magistratura y que en la actualidad se desempeña como Vicepresidente de la Nación”, expresó en sus fundamentos el juez a cargo de la causa.

Gracias a dios todavía hay jueces con pelotas

Sin embargo destacó que penar al abogado sería un acto de censura y que las expresiones sobre verla presa no son ni más ni menos que su expresión de deseo, no constituye entonces hecho ilícito.

Conocida la resolución el periodista no tardó en festejar la misma. “Para la historia. No gané yo, ganó la libertad de prensa, la libertad de expresión, la democracia y la República”, escribió en su Twitter.

Más tarde en su programa televisivo en LN+, también hablo del tema. “Ella me demandó por daños y perjuicios. Pretendía que me baje los pantalones, pretendía que pague con mis bienes porque a ella no le gustaron mis dichos”, sentenció.

Y agregó:.“Yo le dije señora, haga lo que tenga que hacer. Lo que pretendía su abogado, Dalbón, era que uno se arrodille y pida disculpas y de esa manera tratar de cerrarnos la boca, meternos miedo…Gracias a dios a todavía hay jueces con pelotas”.