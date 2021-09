Adrián Suar contra los políticos: “Se tendrían que poner de acuerdo y dejar de joder”

El productor manifestó su desilusión con toda la dirigencia, y pidió “un pacto de convivencia” para resolver los problemas de la Argentina, todos en conjunto.

Adrián Suar fue entrevistado en la AM 750 y, molesto, hizo referencia al presente del país, y sus problemas estructurales. Su pedido fue dirigido a todo quien esté en el poder.

“Estoy muy peleado con toda la dirigencia. Estoy desilusionado hace años, no me gusta. Soy de los que no lo puede creer; hay doce políticas de Estado en las que se tendrían que poner de acuerdo y hacer un gran acuerdo, y que Argentina en algún momento de su vida no se ponga tan adolescente”, comentó el gerente de programación de El Trece.

Suar, además, manifestó su deseo de “un pacto de convivencia y tratar de ponernos de acuerdo, más allá de las diferencias que hay”, y agregó, “puede ser ingenuo, pero es lo que me gustaría”.

“Hay doce políticas de Estado que se tendrían que hacer y dejar de joder. Porque mientras nos peleamos con la grieta la gente la sigue pasando mal en general. Los de abajo y la clase media, porque los de más arriba generalmente no, siempre se la arreglan”, manifestó al referir a que a él le gustaría pensar “a 20 años”.

Respecto al tema, el productor comentó que la debería hablarse a largo plazo de seguridad, salud y educación; y se preguntó: “Por ejemplo, ¿cómo hacemos para mejorar la inflación?”