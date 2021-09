Cecilia Milone sobre los argentinos que se van del país: “Cuando mejoren las cosas no vuelvan”

En las últimas horas, la artista argentina Cecilia Milone disparó con fuerza contra aquellos argentinos que abandonan el país con rumbo al exterior.

Su descargo en la red social del pajarito generó una intensa polémica entre aquellos que están a favor de emigrar, y los que creen en permanecer en la Argentina.

“Los que comparten con alegría que se van del país, como si se fueran de una peste… Me alegran el día a mí.”, disparó en su perfil de Twitter.

Los que comparten con alegría que se van del país, como si se fueran de una peste… Me alegran el día a mí.

Sólo vamos a salir adelante si quedamos los que amamos la patria. 🇦🇷❤️



Eso sí, cuando mejoren las cosas… no vuelvan, eh. No hace falta.