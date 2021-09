El Dipy: “Nadie es kirchnerista gratis. Son una secta”

El cantante de cumbia reapareció y volvió a arremeter contra el Gobierno Nacional.

Invitado al programa “Dicho esto”, conducido por el periodista Luis Novaresio en América 24, el Dipy se despachó nuevamente contra el oficialismo.

“Nadie es kirchnerista gratis. Son una secta. Yo siempre conté que el fanático de un partido político es como un cornudo enamorado, le mostrás fotos, videos y la culpa la tenés vos. Si no pagan, la gente no se moviliza”, comentó el músico enojado.

En referencia al resultado del oficialismo en las PASO, el Dipy fue duro contra el Gobierno nacional: “Se comieron el cachetazo de su vida, nunca esperamos tanto. Lo que sí hay que dejar en claro que acá no ganó Juntos por el Cambio”, y agregó, “no entendieron nada, ¿cómo le vas a regalar una cocina y una heladera a una persona que no tiene para comer?. Metétela en el culo a la bicicleta, dame trabajo. Alberto el otro día estaba con la gente ahí y vino una mujer y no le pidió laburo, le pidió un IFE. Si abrís la heladera y tenés dos yogures y cinco hijos, ¿cómo hacés para no ir a laburar? ¿Cómo no van a salir? ¿La esperas así de pecho mientras a tu hijo le chorrean los mocos? ¿Cómo hacen? No puedo entender”.

Para finalizar, el cantante dijo molesto: “Esta gente vota al Frente de Todos, que son multimillonarios y culpables de su pobreza”.