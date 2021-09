Gerardo Romano: “¿Ayudamos a que no vuelva el inmundo, inepto y oligárquico gobierno de Macri?”

El actor disparó contra el ex presidente e hizo un balance sobre el Gobierno de Alberto Fernández en pandemia.

En diálogo con el programa “Duro de callar”, en Radio Del Plata, Gerardo Romano criticó duramente la anterior gestión, y advirtió sobre los “peligros” en relación con el avance de la derecha en medio de la “crisis” que vive el oficialismo.

“Será por el contexto, no podemos dejar de lado la circunstancia patética”, consideró el actor, al comentar sobre los primeros meses de Alberto Fernández en la Casa Rosada y la llegada del coronavirus. “Yo tengo una percepción en la cual siento que prevaleció cierto conservadorismo al que estamos acostumbrados, aún en democracia, que es administrar la crisis”.

“No recuerdo con precisión los puntos que Alberto había prometido, pero sí que había dicho expresamente que entre los jubilados y los bancos elegía a los jubilados y no los eligió porque el haber mínimo dista mucho de ser satisfactorio”, criticó Romano, y agregó que “esta es la situación que ocurre y hablamos de administración de la crisis, de tomar la realidad y llevarla por un sendero que no es, todos los días, un anuncio administrativo que nada cambia… Pero ¿cuál es la alternativa?”.

Sobre el rol de la oposición, el artista comentó: “La democracia entendida como un gobierno que sea en beneficio del pueblo, ¿hacemos bien con nuestros comentarios? ¿Ayudamos a que no vuelva el espantoso, inmundo, inepto y oligárquico gobierno del ingeniero Macri?. Porque prefiero 150 millones de veces el gobierno administrador de la crisis de Alberto, suponiendo que me permita que lo califique así, que el gobierno más progresista que se le ocurriera hacer a Macri, Bullrich, Larreta, Milei o Manes”.

“La opción es esa. La Argentina somos un territorio en disputa, pobreza, cifras macroeconómicas espantosas y no se puede tocar Vicentín, no se puede tocar la Hidrovía. Macri no lo puede tocar por decisión ideológica, en el gobierno de Alberto la opción no aparece”, se lamentó al finalizar. “Muchísimo peor que la crítica (a la gestión de Alberto Fernández) es la alternativa”.