Mirtha Legrand internada

Esta mañana la diva de los almuerzo Mirtha Legrand sufrió una descompensación en su domicilio.

Luego de ser asistidas por su médico de cabecera, Mirtha fue trasladada a un nosocomio privado.

En estos momentos, “La Chiqui” se encuentra internada, acompañada por su nieta Juana Viale.

Tras las pruebas de rutina su médico decidió trasladarla al Sanatorio Mater Dei, para seguir su cuadro en detenimiento y realizarle estudios cardiológicos.

La noticias también fue confirmada por el periodista del espectáculos Ángel de Brito, que adelantó la posibilidad de que Legrand sea intervenida para la colocación de un stent.

Están evaluando colocarle un stent. https://t.co/lStORV2Bw3 — A N G E L (@AngeldebritoOk) September 30, 2021

En diálogo con el portal Teleshow, su amigo Héctor Vidal Rivas informó que a Mirtha “le están haciendo un chequeo general”, y desestimó las versiones de una eventual cirugía.

“Esta en una habitación del sanatorio”, aclaró.

La diva tuvo su última aparición televisiva en agosto, cuando pudo regresar a conducir por una noche su programa.

“Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, manifestó en aquella oportunidad.

Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital

“Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje…’. Es la mejor terapia”, analizó Legrand en esa ocasión.