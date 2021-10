Juana Viale: “Hay Mirtha Legrand para rato”

La actriz comenzó el programa de su abuela feliz por la mejoría en su estado de salud. La diva continuará internada en el Mater Dei hasta principios de la próxima semana.

Muchos esperaban el comienzo de “La noche de Mirtha”, por El Trece, de este sábado, para escuchar el testimonio de Juana Viale sobre la evolución de “la Chiqui”, luego de la operación donde debieron ponerle dos stents.

La conductora empezó el programa al ritmo del tema “El bombón asesino” de Los Palmeras, y explicó el motivo por el que arrancó con esa canción, con una dedicatoria especial: “Muchos besos a mi abuelita, que salí con su canción que le encanta. Es una reina del mundo mundial, una fortaleza como nadie”.

“Está evolucionado de una manera maravillosa, quédense tranquilos, hay Mirtha Legrand para rato. Acomodamos un rato las arterias, y listo: canilla libre. fue un susto, pero no tan susto. Fue progresivo, la llevamos y se hizo los estudios correspondientes”, contó la actriz.

Además, agregó: “Estuve con ella antes de la internación, divina: les quiero contar que estaba maquillada, diosa, en unidad coronaria, por supuesto también peinada, era la más bella de la clínica. Salió perfecta, me habló del teatro, porque yo había ido el día anterior, me preguntó cómo me había ido, qué me había parecido la obra. Lúcida, sensible y agradecida con el Mater Dei que la han tratado de una manera maravillosa, no solo a mi abuela sino a todos sus pacientes”.