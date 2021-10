Se filtró una foto de Mirtha Legrand internada

La imagen de la diva en la habitación del sanatorio Mater Dei circuló por redes sociales. Su nieta Juana Viale habló al respecto.

En la tarde del lunes se dio a conocer una foto de Mirtha Legrand luego de la intervención quirúrgica en la que le pusieron dos stents, por una obstrucción coronaria.

En “Intrusos», el periodista Alejandro Guatti informó que las autoridades del centro médico están buscando el responsable de quien tomó la foto.

Mirta legrand internada😲 pic.twitter.com/mRzDDk5mRw — yo no soy gil de nadie (@Enzoajr) October 4, 2021

En una entrevista con el programa de América TV, Juana Viale, nieta de la diva, opinó al respecto: “Me parece una pelotudez que hagan esas cosas. No me enoja. Me parece que tiene que haber un límite y hay que preservarlo”.

Según el parte médico del día, Mirtha Legrand “continúa evolucionando favorablemente al tratamiento. Continuará con monitoreo hasta su total recuperación”. Se estima que el jueves le darán el alta.